Побиття та катування дівчинки в Білій Церкві: підліткам загрожує до 12 років тюрми

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Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Обвинувальний акт відносно групи неповнолітніх скерували до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

Резонансний злочин стався у січні 2025 року. Компанія підлітків змусила неповнолітню потерпілу піти з ними до місцевого парку. Там вони розпилили їй в обличчя газовий балончик, наносили численні удари та погрожували фізичною розправою. Крім того, фігуранти вимагали у дівчинки 15 тисяч гривень.

Слідчі скерували обвинувальний акт до суду за ч. 1 ст. 127 (катування) та ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

"Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство також подало до суду клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підлітки зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну дівчину. Там 16-річний хлопець погрожував їй, вдарив та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв на дівчинку психологічний тиск та вимагав 15 тисяч гривень.

20 січня правоохоронці повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів.

Раніше повідомлялося, що поліція встановила 10-х учасників події.

22 січня суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку за катування та вимагання грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У березні суд відмовив у продовженні тримання під вартою юнака, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його відпустили під особисте зобов’язання.

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