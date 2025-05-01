На Київщині підліток побив 11-річну дівчинку
Подія трапилась 29 квітня в центрі села Переяславське Бориспільського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Публікацію з відео, на яких 13-річний хлопець завдав удари 11-річній дівчині, поліцейські виявили 30 квітня в одному із телеграм-каналів під час моніторингу соцмереж.
Правоохоронці встановили та ідентифікували всіх учасників події. Наразі встановлюють обставини та проводять першочергові слідчі дії.
Надалі буде надано правову кваліфікацію події, згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, днями на Прикарпатті 14-річний підліток напав на 16-річного хлопця. Побиття знімали на відео.
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