Фото: Нацполіція

На Прикарпатті правоохоронці розслідують справу про побиття 16-річного хлопця. На нього напав 14-річний підліток

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Делятині стався інцидент з неповнолітніми. Чоловік звернувся до правоохоронців та повідомив, що його неповнолітнього сина побили. Хлопця госпіталізували медики.

Як з'ясувала поліція, це сталось біля футбольного поля. 14-річний підліток напав на 16-річного хлопця і побив його. При цьому друг нападника знімав все на відео. Слідчі Надвірнянського РВП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині жінка знущалась з 10-річного сина. Товариш хлопчика зняв це на відео, а потім кадри потрапили до соцмереж.