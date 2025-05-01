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01 мая 2025, 15:35

Избиение и пытки девочки в Белой Церкви: подросткам грозит до 12 лет тюрьмы

01 мая 2025, 15:35
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фото: из социальных сетей
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Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве по избиению 12-летней девочки в Белой Церкви. Обвинительный акт в отношении группы несовершеннолетних направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Резонансное преступление произошло в январе 2025 года. Компания подростков заставила несовершеннолетнюю потерпевшую пойти с ними в местный парк. Там они распылили ей газовый баллончик, наносили многочисленные удары и угрожали физической расправой. Кроме того, фигуранты потребовали у девочки 15 тысяч гривен.

Следователи направили обвинительный акт в суд по ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие также подало в суд ходатайство о применении к ним принудительных мер воспитательного характера", - говорится в сообщении.

Напомним, подростки собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю девочку. Там 16-летний парень угрожал ей, ударил и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, фигурант оказывал на девочку психологическое давление и требовал 15 тысяч гривен.

20 января правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пыток и вымогательств средств.

Ранее сообщалось, что полиция установила 10 участников события.

22 января суд избрал меру пресечения 16-летнему юноше за пытки и вымогательство денег у 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В марте суд отказал в продлении содержания под стражей юношу, подозреваемого в избиении 12-летней девочки в Белой Церкви. Его отпустили под личное обязательство.

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