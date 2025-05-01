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У селі Бишів чоловік силоміць заштовхав дівчинку до салону автомобіля, проте дитина не розгубилася – відчинила двері та втекла. Фігуранту загрожує до 5 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Викрасти 6-річну дівчинку намагався водій таксі. Дитина перебувала на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З легковика вийшов чоловік та примусово посадив дівчинку до авто. На щастя, дитині вдалося одразу втекти.

Поліцейські затримали 39-річного зловмисника. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, подія сталася в селі Бишів Фастівського району. Дівчинка не розгубилася – відчинила двері та втекла, після цього зловмисник поїхав у невідомому напрямку.