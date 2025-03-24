Вдарив незнайомця ножем у живіт: зловмиснику світить 8 років тюрми

фото: з відкритих джерел

У селі Мотовилівка на Київщині між незнайомцями виник конфлікт, який закінчився різаниною

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями до лікарні доправили 48-річного чоловіка з проникаючим пораненням черевної порожнини.

За попередньою інформацією поліції, у селі Мотовилівка між двома незнайомцями виник конфлікт. У його розпалі один із них раптово дістав ніж із кишені та завдав удару потерпілому в живіт. Після цього нападник втік.

Правоохоронці Фастівського управління поліції Київської області встановили особу та місцеперебування підозрюваного. Зловмисником виявився 53-річний житель цього ж села.

Слідчі повідомили зловмиснику йпро підозру у вчиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, рецидивіста з Рівненщини заудили до 8 років ув'язнення за нанесення ножового поранення знайомому.

Раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісі, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.