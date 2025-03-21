У Тернополі 14-річна школярка заклала вибухівку під поліцейський автомобіль

фото: Національна поліція

У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що під час обстеження території адмінбудівлі поліції співробітник територіального підрозділу виявив під службовим автомобілем чорний наплічник, а неподалік — мобільний телефон з павербанком. Про підозрілу знахідку повідомив усі екстрені служби.

У знайденому наплічнику вибухотехніки виявили саморобний вибуховий пристрій, який безпечно знешкодили. Як з'ясувалося, за допомогою вилученого на місці події мобільного телефону мав проводитись відеоконтроль та дистанційна активація вибухового пристрою.

Того ж дня правоохоронці встановили особу, причетну до закладення вибухового пристрою. Нею виявилася 14-річна школярка.

В одному з месенджерів дівчині запропонували грошову винагороду за виконання певних завдань. Діючи за отриманими інструкціями, вона придбала в одному з магазинів міста необхідні компоненти та хімічні речовини, після чого самостійно виготовила вибуховий пристрій.

Згодом, виконуючи вказівки ворожої спецслужби, вона встановила його під службовий автомобіль, припаркований біля територіального підрозділу поліції.

Наразі дівчині повідомлено про підозру. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися завербувати школяра з Тернопільщини. Хлопчик сам звернувся до правоохоронців.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

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