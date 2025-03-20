06:39  20 березня
На Прикарпатті туристи опинилися в пастці, піднімаючись на Говерлу
05:05  20 березня
У Києві судитимуть очільницю МСЕК, яка за $10 000 "продала" фіктивну інвалідність
06:11  20 березня
Розвідник Raybird: на що здатна маленька українська "пташка" з можливостями великого літака
UA | RU
UA | RU
20 березня 2025, 14:21

Вдарив ножем знайомого: 44-річний рівнянин сяде на 8 років

20 березня 2025, 14:21
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Рецидивіста з Рівненщини засудили до 8 років ув'язнення за нанесення ножового поранення знайомому

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що в серпні минулого року 44-річний житель Рівного та його 52-річний знайомий вживали алкоголь у помешканні 57-річної мешканки Сарн.

Згодом між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого 44-річний рівнянин завдав знайомому два удари кухонним ножем у живіт та руку.

Після нападу зловмисник покинув будинок, але невдовзі повернувся і знайшов постраждалого на підлозі зі слідами крові.

Чоловік сам викликав поліцію та медиків, які госпіталізували потерпілого до лікарні з тяжкими травмами.

Під час обшуку поліцейські вилучили у нападника одяг зі слідами крові та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.

44-річному чоловіку повідомили про підозру. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він залишається донині.

Нещодавно суд ухвалив вирок — 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Умані повідомили про підозру чоловіку, який вдарив пасинка битою по голові. Останнього госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісі, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ножове поранення напад рецедивіст алкоголь суд
Відрізав голову та руки жертви: на Львівщині нелюд отримав 10 років тюрми за вбивство жінки
20 березня 2025, 03:15
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вчинив збройний напад на АЗС
20 березня 2025, 01:50
На Волині засудили молодика, який на кладовищі намагався зґвалтувати 16-річну дівчину
19 березня 2025, 01:27
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Окупанти вбили цивільного в передмісті Херсона
20 березня 2025, 15:30
Чатбот "єВорог": українці вже надіслали понад 600 тисяч повідомлень
20 березня 2025, 15:10
Як українській молоді розпочати службу за "Контрактом 18-24": покрокова інструкція
20 березня 2025, 15:10
Українську модель, яка зникла 10 днів тому в ОАЕ, знайшли у важкому стані
20 березня 2025, 14:49
Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін
20 березня 2025, 14:39
Олена Шуляк: Держава інвестує мільйони в створення освітньої бази для реформи старшої школи
20 березня 2025, 14:14
На Закарпатті прикордонники виявили пластикову бочку, якою зловмисники намагалися доправити в ЄС партію медикаментів та сигарет
20 березня 2025, 13:59
Партизани "АТЕШ" знайшли секретний склад росіян у Луганську
20 березня 2025, 13:56
У ДСНС показали наслідки обстрілів Слов'янська та Добропілля
20 березня 2025, 13:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Ганна Маляр
Іван Киричевский
Всі блоги »