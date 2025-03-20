Вдарив ножем знайомого: 44-річний рівнянин сяде на 8 років

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Рецидивіста з Рівненщини засудили до 8 років ув'язнення за нанесення ножового поранення знайомому

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що в серпні минулого року 44-річний житель Рівного та його 52-річний знайомий вживали алкоголь у помешканні 57-річної мешканки Сарн.

Згодом між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, під час якого 44-річний рівнянин завдав знайомому два удари кухонним ножем у живіт та руку.

Після нападу зловмисник покинув будинок, але невдовзі повернувся і знайшов постраждалого на підлозі зі слідами крові.

Чоловік сам викликав поліцію та медиків, які госпіталізували потерпілого до лікарні з тяжкими травмами.

Під час обшуку поліцейські вилучили у нападника одяг зі слідами крові та затримали його відповідно до ст. 208 КПК України.

44-річному чоловіку повідомили про підозру. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він залишається донині.

Нещодавно суд ухвалив вирок — 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Умані повідомили про підозру чоловіку, який вдарив пасинка битою по голові. Останнього госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісі, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.