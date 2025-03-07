16:15  07 березня
У Києві помітили голого чоловіка, який розгулював містом з пістолетом
15:35  07 березня
В Україні деяким чоловікам дозволять виїжджати за кордон
06:33  07 березня
Мешканці Харківщини виявили на подвір'ї російську авіабомбу
UA | RU
UA | RU
07 березня 2025, 20:45

На Закарпатті п'яний чоловік вбив ножем свого однорічного сина

07 березня 2025, 20:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У суді винесли вирок чоловіку, який вбив дитину. Відомо, що він завдав малолітній дитині смертельний удар ножем

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Закарпатті засудили до довічного ув'язнення 33-річного чоловіка за вбивство його сина. Відомо, що хлопчику було лише рік. Чоловік був п'яним, і в такому стані він вдарив дитину кілька разів кухонним ножем.

Від отриманих ран дитина померла. Чоловік після скоєного ховався в лісовому масиві. Правоохоронці знайшли його та затримали.

На суді він визнав свою провину. За його словами, причиною стало те, що він багато сварився зі своєю дружиною. Суд визнав його винуватим.

Нагадаємо, що до довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного чоловіка на Одещині за вбивство трирічного хлопчика. Відомо, що він побив дитину своєї співмешканки через те, що хлопчик плакав. Згодом хлопчика госпіталізували з численними травмами, і він помер у лікарні.

убивство діти прокуратура
Торкався і погрожував насильством: на Закарпатті чоловік домагався до дівчат 10-11 років
06 березня 2025, 01:52
На Кіровоградщині невідомий предмет вибухнув у руках 1,7 річної дитини
04 березня 2025, 14:25
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
На Київщині водій збив пішохода
07 березня 2025, 21:26
Прикордонники знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і "всюдихід Вітязь"
07 березня 2025, 21:19
Символічний подарунок: матерям ліквідованих окупантів на Росії подарували м'ясорубки
07 березня 2025, 21:11
В Україні почав дорожчати популярний овоч
07 березня 2025, 21:08
Україна працює, щоб не було дефіцитів у постачанні допомоги - президент Зеленський
07 березня 2025, 20:21
Росіяни атакували з дрона Херсонську область, поранений чоловік
07 березня 2025, 20:16
Відома українська акторка зізналася, що у неї смертельна хвороба
07 березня 2025, 19:57
Постріл у голову: п'яний херсонець вбив сусіда прямо в ліфті
07 березня 2025, 19:53
РФ користується тим, що США призупинили допомогу для України - Трамп
07 березня 2025, 19:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »