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У суді винесли вирок чоловіку, який вбив дитину. Відомо, що він завдав малолітній дитині смертельний удар ножем

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Закарпатті засудили до довічного ув'язнення 33-річного чоловіка за вбивство його сина. Відомо, що хлопчику було лише рік. Чоловік був п'яним, і в такому стані він вдарив дитину кілька разів кухонним ножем.

Від отриманих ран дитина померла. Чоловік після скоєного ховався в лісовому масиві. Правоохоронці знайшли його та затримали.

На суді він визнав свою провину. За його словами, причиною стало те, що він багато сварився зі своєю дружиною. Суд визнав його винуватим.

Нагадаємо, що до довічного ув'язнення можуть засудити 19-річного чоловіка на Одещині за вбивство трирічного хлопчика. Відомо, що він побив дитину своєї співмешканки через те, що хлопчик плакав. Згодом хлопчика госпіталізували з численними травмами, і він помер у лікарні.