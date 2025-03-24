Ударил незнакомца ножом в живот: злоумышленнику светит 8 лет тюрьмы

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В селе Мотовиловка в Киевской области между незнакомцами возник конфликт, закончившийся резней

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях в больницу доставили 48-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.

По предварительной информации полиции, в селе Мотовиловка между двумя незнакомцами возник конфликт. В его разгаре один из них внезапно достал нож из кармана и нанес удар пострадавшему в живот. После этого нападавший скрылся.

Правоохранители Фастовского управления полиции Киевской области установили личность и местонахождение подозреваемого. Злоумышленником оказался 53-летний житель этого же села.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, рецидивиста из Ровенской области приговорили к 8 годам заключения за нанесение ножевого ранения знакомому.

Ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына. После совершенного он скрывался в лесу, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.