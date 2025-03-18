Серйозна ДТП на Київщині: Mitsubishi влетіла в маршрутку з пасажирами
Аварія, в якій постраждали п'ятеро пасажирів маршрутного таксі, трапилася на одній із вулиць села Святопетрівське Бучанського району вчора вранці, 17 березня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.
За даними слідства, близько 08:00 29-річний водій автомобіля Mitsubishi не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Потім легковик зіткнувся з маршруткою Рута, вона перекинулася. Нею керував 54-річний місцевий житель.
"Внаслідок ДТП до лікарні було доставлено п'ять пасажирів маршрутного таксі, у чотирьох з яких виявлено тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 березня на одній із міських доріг у Вишневому на Київщині сталося зіткнення між автомобілем Mitsubishi та маршруткою. Постраждали пасажири.