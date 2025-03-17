Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП, внаслідок якої постраждала пенсіонерка

фото: Національна поліція

Автопригода сталася сьогодні, 17 березня, близько 15 год. на Фонтанській дорозі в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 39-річний водій автомобіля "KIA" скоїв наїзд на 83-річну жінку, коли вона перетинала проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Потерпілу доставили до лікарні з переломом ноги.

Водія перевірили на стан спʼяніння – він був у тверезому стані.

Поліцейські вкотре закликають громадян неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, пішоходів – переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях, впевнившись, що керманичі транспортних засобів зупинились і надають вам перевагу, а водіїв – уважно слідкувати за дорожньою обстановкою і дотримуватися такої швидкості, щоб зуміти вчасно відреагувати на її зміни.

Нагадаємо, на Одещині прикордонник намагався налагодити канал переправлення чоловіків через кордон.