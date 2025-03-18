Стало погано за кермом: у Львові в ДТП постраждали дві людини
ДТП сталася 16 березня близько 13:00 на вулиці Зеленій у Львові
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
У 69-річного водія "Лади" раптово погіршилось самопочуття. Його автівка виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із авто Mercedes-Benz.
Внаслідок зіткнення водій "Лади" та його 66-річна пасажирка отримали травми та були доставлені до лікарні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 16 березня на трасі на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали шестеро людей.
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