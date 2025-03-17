Під Києвом перекинулась маршрутка: постраждали 5 пасажирів
У понеділок, 17 березня, близько 08:00 ранку, на одній із міських доріг у Вишневому на Київщині сталася аварія
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
За попередніми даними, між автомобілем Mitsubishi та маршруткою сталося зіткнення, внаслідок чого остання перекинулася.
Відомо про п'ятьох постраждалих пасажирів маршрутки. Їх госпіталізували до лікарні для проведення обстеження та надання необхідної медичної допомоги.
На місці аварії працюють співробітники Бучанського управління поліції.
Нагадаємо, в неділю, 16 березня, на трасі Кривий Ріг – Дніпро сталася аварія: зіштовхнулися дві вантажівки та легковик. У ДТП загинули двоє 18-річних юнаків.
Шахраї ошукали двох прикарпатців на понад 240 тисяч гривеньВсі новини »
17 березня 2025, 10:52На Київщині під час пожежі загинули дві людини
17 березня 2025, 08:15Смертельна аварія під Кривим Рогом: загинули молоді спортсмени
17 березня 2025, 07:28
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили
17 березня 2025, 11:23Пішов у СЗЧ: підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула виявився військовослужбовцем 28-ї ОМБр
17 березня 2025, 11:00На Київщині через атаку дронів пошкоджена п’ятиповерхівка
17 березня 2025, 10:53Шахраї ошукали двох прикарпатців на понад 240 тисяч гривень
17 березня 2025, 10:52Шукав "шпарини" у ППО: в Одесі затримали 21-річного російського агента
17 березня 2025, 10:29США більше не розслідуватимуть злочини РФ, – ЗМІ
17 березня 2025, 10:28Україна має повністю викорінити з влади російську агентуру та "перефарбованих" ватників
17 березня 2025, 10:20Окупанти на Луганщині роздають землю своїм військовим, – ЦНС
17 березня 2025, 09:53Росіяни вдарили по передмісті Одеси: є поранений, пошкоджені енергооб'єкт і дитячий садок
17 березня 2025, 09:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »