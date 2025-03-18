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18 марта 2025, 19:35

Серьезное ДТП в Киевской области: Mitsubishi влетела в маршрутку с пассажирами

18 марта 2025, 19:35
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фото: Нацполиция
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Авария, в которой пострадали пять пассажиров маршрутного такси, произошла на одной из улиц села Святопетровское Бучанского района вчера утром, 17 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

По данным следствия, около 08:00 29-летний водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Потом легковушка столкнулась с маршруткой Рута, она перевернулась. Ею руководил 54-летний местный житель.

"В результате ДТП в больницу было доставлено пять пассажиров маршрутного такси, у четырех из которых обнаружены телесные повреждения разной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 марта на одной из городских дорог в Вишневом в Киевской области произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой. Пострадали пассажиры.

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