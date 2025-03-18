На Хмельниччині сталася смертельна ДТП: винуватцеві оголосили підозру
ДТП сталася вдень 15 березня на трасі поблизу села Скаржинці Хмельницького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій авто BMW 530D виїхав на зустрічну смугу та врізався в авто Skoda Fabia.
Внаслідок ДТП 42-річний пасажир BMW загинув на місці. 58-річна водійка Skoda отримала численні травми, її госпіталізували до реанімації.
Поліцейські затримали 28-річного водія BMW. Він перебуває в шпиталі під конвоєм.
Чоловікові оголосили підозру. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Нагадаємо, 16 березня на трасі на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали шестеро людей.
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