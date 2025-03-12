На Київщині за підпал авто військового судитимуть двох чоловіків

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У Київській області на лаві підсудних опиняться двоє чоловіків, які за грошову винагороду підпалили автомобіль військового

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталась минулого року на території Білоцерківського району.

У пошуках швидкого заробітку 42-річний житель Білої Церкви через телеграм-канал погодився на пропозицію представника РФ підпалити автомобіль, що належить Збройним силам України. За злочинні дії ворог обіцяв щедро заплатити.

Підшукавши автомобіль зловмисник залучив до справи жителя Донеччини, як виконавця. Останній легкозаймистою рідиною підпалив передню частину автомобіля Volkswagen та зафільмував скоєне на телефон, як доказ виконаної роботи.

Обіцяні гроші від замовника порушники так і не отримали. Їх затримали поліцейські.

У жовтні минулого року двом зловмисникам повідомили про підозру.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що організатор злочину займався придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, про що йому повідомлено про підозру.

Досудове слідство завершено, а матеріали справи передані до суду.

Нагадаємо, на Харківщині викрили чоловіків, яких завербували російські спецслужби. На замовлення росіян вони готували низку терактів.

Раніше на Дніпропетровщині затримали агентів РФ. Їх завербували росіяни, коли вони шукали "швидкий підробіток" в інтернеті.