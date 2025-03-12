07:10  12 березня
Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: п'яний водій збив трьох дітей
09:10  12 березня
Рятувальники показали наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
00:06  12 березня
На дитину впали дерев'яні плити: на Волині загинув 9-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
12 березня 2025, 10:55

На Київщині за підпал авто військового судитимуть двох чоловіків

12 березня 2025, 10:55
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Київській області на лаві підсудних опиняться двоє чоловіків, які за грошову винагороду підпалили автомобіль військового

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталась минулого року на території Білоцерківського району.

У пошуках швидкого заробітку 42-річний житель Білої Церкви через телеграм-канал погодився на пропозицію представника РФ підпалити автомобіль, що належить Збройним силам України. За злочинні дії ворог обіцяв щедро заплатити.

Підшукавши автомобіль зловмисник залучив до справи жителя Донеччини, як виконавця. Останній легкозаймистою рідиною підпалив передню частину автомобіля Volkswagen та зафільмував скоєне на телефон, як доказ виконаної роботи.

Обіцяні гроші від замовника порушники так і не отримали. Їх затримали поліцейські.

У жовтні минулого року двом зловмисникам повідомили про підозру.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що організатор злочину займався придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини PVP, про що йому повідомлено про підозру.

Досудове слідство завершено, а матеріали справи передані до суду.

Нагадаємо, на Харківщині викрили чоловіків, яких завербували російські спецслужби. На замовлення росіян вони готували низку терактів.

Раніше на Дніпропетровщині затримали агентів РФ. Їх завербували росіяни, коли вони шукали "швидкий підробіток" в інтернеті.

Київська область палії підпал ЗСУ авто співпраця з ворогом
Готував теракти на заході країни: СБУ затримала російського шпигуна
12 березня 2025, 10:38
У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командиру
11 березня 2025, 17:21
У Черкасах двоє чоловіків продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ
11 березня 2025, 14:54
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
До смерті побив знайомого і пішов геть: на Одещині затримали 31-річного чоловіка
12 березня 2025, 10:55
Запорізька область під вогнем: окупанти били по цивільних FPV-дронами та артилерією
12 березня 2025, 10:40
Готував теракти на заході країни: СБУ затримала російського шпигуна
12 березня 2025, 10:38
Перемир'я — та ж війна
12 березня 2025, 10:25
На Житомирщині прикордонники затримали зловмисника, який допомагав чоловікам призовного віку втікати за кордон
12 березня 2025, 10:15
Росія атакувала Україну балістикою та понад сотнею ударних дронів: як відпрацювала ППО
12 березня 2025, 10:00
Maxar відновлює Україні доступ до супутникових знімків
12 березня 2025, 09:53
Удар по Кривому Рогу: кількість потерпілих знову зросла, люди у важкому стані
12 березня 2025, 09:35
Після Джиди Трамп визначився, але Путін не піде на перемирʼя
12 березня 2025, 09:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Бутусов
Вадим Денисенко
Всі блоги »