У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командиру

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Військовослужбовців офіційно включили в наказ про відрядження у зону бойових дій, проте вони перебували у тилу, отримуючи зарплату та бойові виплати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Підозру командирові за зловживання службовим становищем слідчі поліції Тернопільщини оголосили наприкінці 2024 року. Правоохоронці також встановили чотирьох військовослужбовців, котрі погодилися на пропозицію командира військової частини і будували приватне житло для його родини.

Чоловіки працювали в тилу упродовж 6 місяців. Увесь цей час вони отримували грошове забезпечення, як у зоні бойових дій. Загалом сума завданих збитків склала майже 1 мільйон гривень.

Військовослужбовцям оголошено підозри за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України - ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби в умовах воєнного стану. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Тернополі призупиняють опалювальний сезон через рекордне потепління. Про це повідомили на сайті міськради.