Фото: прокуратура

На Харківщині викрили чоловіків, яких завербували російські спецслужби. На замовлення росіян вони готували низку терактів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чотирьох чоловіків, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Це жителі Харківського району: інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Їхнім куратором був бойовик спецназу так званої "ДНР", який працює на російську ГРУ. Вказівки він передавав зрадникам через Telegram.

Російські агенти шукати місця дислокації українських військових на території Харківщини, а потім передавали дані своєму куратору. Зокрема, відомо, що минулого року зрадники підірвали авто військового ЗСУ, внаслідок чого захисник отримав тяжкі поранення.

Відомо, що вони також планували низку інших терактів. Наприклад, у них було завдання влаштувати аварію на залізничній колії, щоб пустити під укіс потяг і таким чином завадити перевезенню української військової техніки на передову.

Один з обвинувачених був шанувальником "руского мира". Своїми поглядами він ділився в проросійських чатах Telegram.

"Чоловіків судитимуть у Валківському районному суді Харківської області. Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали агентів РФ. Їх завербували росіяни, коли вони шукали "швидкий підробіток" в інтернеті. На замовлення ФСБ фігуранти знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів.