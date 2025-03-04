Фото: СБУ

На Дніпропетровщині викрили чотирьох чоловіків, які виявилися завербованими ФСБ. Вони шукали "підробітку" в соцмережах, і почали палити автівки

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали підпалювачів, які на замовлення росіян нищили військові авто на Дніпропетровщині. Відомо, затримали чотирьох зловмисників біля Павлограда.

Виявилося, що всіх чотирьох чоловіків віком від 19 до 25 років росіяни завербували через месенджери, коли ті шукали "підробіток". На замовлення ФСБ фігуранти знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від окупантів. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Житомирі затримали 16-річного підлітка, який на замовлення ФСБ планував теракт. Відомо, що він повинен був залишити на Алеї Слави Героям замаскований вибуховий пристрій. Росіяни планували дистанційно підірвати вибухівку разом із завербованим неповнолітнім.