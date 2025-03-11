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11 березня 2025, 14:54

У Черкасах двоє чоловіків продавали "гуманітарні" авто для ЗСУ

11 березня 2025, 14:54
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фото: Національна поліція
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Поліцейські Черкаської області розкрили схему незаконного продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Двом підозрюваним загрожує від п'яти до семи років позбавлення волі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники діяли через благодійний фонд, оформлюючи транспортні засоби як "гуманітарну допомогу" для потреб Збройних Сил України. На території України автомобілі не передавали військовим частинам, а натомість виставляли на продаж.

Серед реалізованих авто були "Mercedes-Benz ML 350", "Renault Master" та "Audi S4". Вартість транспортних засобів оцінювалася в 17 000 доларів.

Зловмисників затримали під час передачі грошей за ці автомобілі.

У ході обшуків правоохоронці вилучили готівкові кошти, документацію, яка підтверджує факт ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги, а також самі транспортні засоби.

Двом чоловікам віком 26 та 30 років було повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, на Буковині затримали "бізнесмена", який заробив мільйони на продажі гуманітарних авто.

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