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12 марта 2025, 10:55

В Киевской области за поджог авто военного будут судить двух мужчин

12 марта 2025, 10:55
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фото: Национальная полиция
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В Киевской области на скамье подсудимых окажутся двое мужчин, которые за денежное вознаграждение подожгли автомобиль военного

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что событие произошло в прошлом году на территории Белоцерковского района.

В поисках быстрого заработка 42-летний житель Белой Церкви через телеграмм-канал согласился с предложением представителя РФ поджечь автомобиль, принадлежащий Вооруженным силам Украины. За преступные действия враг обещал щедро заплатить.

Подыскав автомобиль, злоумышленник привлек к делу жителя Донбасса, как исполнителя. Последний легковоспламеняющейся жидкостью поджег переднюю часть автомобиля Volkswagen и снял содеянное на телефон, как доказательство проделанной работы.

Обещанные деньги от заказчика нарушители так и не получили. Их задержали полицейские.

В октябре прошлого года двум злоумышленникам сообщили о подозрении.

Также в ходе расследования стражи порядка установили, что организатор преступления занимался приобретением, хранением и сбытом особо опасного психотропного вещества PVP, о чем ему сообщено о подозрении.

Досудебное следствие завершено, а материалы дела переданы в суд.

Напомним, в Харьковской области разоблачили мужчин , которых завербовали российские спецслужбы. По заказу россиян они готовили целый ряд терактов.

Ранее на Днепропетровщине задержали агентов РФ . Их завербовали россияне, когда они искали "быструю подработку" в интернете.

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