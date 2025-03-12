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12 березня 2025, 10:38

Готував теракти на заході країни: СБУ затримала російського шпигуна

12 березня 2025, 10:38
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала на Хмельниччині чергового агента російської військової розвідки, відомої як ГРУ. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що затриманий шпигував за аеродромами Сил оборони та планував терористичні акти поблизу ТЦК на заході країни.

Фігурантом виявився 30-річний місцевий безробітний. Ворожа спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону.

Для цього зрадник обладнав "спостережний пункт" прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ.

Для вчинення теракту агент отримав детальні інструкції від свого куратора, включно з виготовленням вибухівки зі звичайних підручних матеріалів і використанням мобільного телефона. Саме цей гаджет мав бути оснащений спеціальним програмним забезпеченням для віддаленого відстежування його переміщень до місця майбутньої атаки.

Російські спецслужби планували дистанційно активувати СВП разом із виконавцем, щоб усунути його як небажаного свідка.

Співробітники СБУ завчасно викрили злочинну діяльність агента та затримали його.

У підозрюваного вилучили мобільні телефони, які він використовував для збору розвідувальної інформації та зв'язку з російською стороною, а також пристрій, який мав бути частиною вибухового механізму.

Детективи СБУ повідомили затриманому про підозру. На даний момент він перебуває під арештом без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з правоохоронцями затримали 19-річну мешканку Миколаєва, яка співпрацювала з РФ. За вказівкою противника вона планувала організувати теракт біля обласного управління поліції.

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