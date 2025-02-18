На Київщині агент РФ "зливав" дані про ексзасуджених військових

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СБУ та ДБР затримали на Київщині агента РФ, який "зливав" ФСБ дані про ексзасуджених, що воюють за Україну

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зрадником виявився завербований ФСБ керівник відділення соціально-виховної і психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону.

Фігурант "зливав" окупантам інформацію про колишніх ув’язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій.

Найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій Сил оборони та спроб вербування українських воїнів.

Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалася особистих відомостей про колишніх ув'язнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він намагався відправити агентурний "звіт" до ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 мобільних телефонів та "змінні" сім-карти, які він використовував для конспіративного зв'язку зі своїм російським куратором.

За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму агенту "евакуацію" до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого тижня затримали зрадника з СБУ. Виявилося, що на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру Служби безпеки Дмитро Козюра.

Суд обрав йому запобіжний захід - перребування під вартою до 11 квітня. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Раніше ми повідомляли, що в Житомирі затримали 16-річну російську агентку, яка виготовила вибухівку для підриву поліції.