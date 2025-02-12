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12 лютого 2025, 13:03

СБУ викрила у своїх лавах топового "щура": хто працював на ФСБ

12 лютого 2025, 13:03
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фото: СБУ
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Затримував зрадника сьогодні зранку особисто Голова СБУ Василь Малюк

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України, передає RegioNews.

Зазначається, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ.

Як повідомляють ЗМІ із посиланням на джерело в СБУ, затриманим є полковник Дмитро Козюра.

Служба безпеки задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності зрадника.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів", — сказав Василь Малюк.

За рахунок шифрованих програмних закладок спеціалісти проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп'ютери. Проводили аудіо- і відеоконтроль. Відтак вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу.

Про всі етапи спецоперації Василь Малюк напряму доповідав Володимиру Зеленському.

Також через зрадника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом — у межах кримінального провадження.

Офіційно деталі цієї спецоперації обіцяють розкрити найближчим часом.

Нагадаємо, СБУ затримала рецидивіста, який шпигував за оборонцями Покровська.

Раніше ми повідомляли, що вінницькі прокурори повідомили про підозру жителю Слов'янська, який здавав ворогові адреси проживання і лікування українських військових.

СБУ спецоперація зрада агент рф Малюк Василь Васильович
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