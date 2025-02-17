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17 лютого 2025, 10:55

Правоохоронці затримали організаторів теракту біля ТЦК у Кам’янці-Подільському

17 лютого 2025, 10:55
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фото: СБУ
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СБУ та Нацполіція затримали агентів ФСБ, які організували теракт біля ТЦК у місті Кам'янець-Подільський

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі встановили що виконавцями теракту були наркозалежний місцевий мешканець та 17-річний студент одного з коледжів міста. ФСБ завербувала їх через Telegram-канал з пропозиціями швидкого заробітку.

Слідчі відстежили шлях передачі вибухівки, й таким чином вийшли на слід найманців. Один із затриманих виготовив саморобний вибуховий пристрій за інструкцією ФСБ. Він спорядив його гайками та обрізками арматури для максимального ураження. Також пристрій був оснащений мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після цього вибухівка була переміщена у схованку.

А ось другий агент, наркозалежний чоловік, отримав координати схованки та завдання доставити вибухівку до будівлі ТЦК. Однак він розумів, що може загинути під час доставки вибухівки, тому вирішив не ризикувати власним життям і скористався кур’єрськими послугами.

Як тільки кур’єр з посилкою опинився біля ТЦК, російські спецслужби здійснили дистанційний підрив.

Правоохоронці провели обшуки у затриманих та вилучили мобільні телефони з доказами їхнього зв’язку з ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухових пристроїв.

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру у здійсненні теракту, що призвів до загибелі людини. Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 лютого близько 13:00 у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК та СП. Загинув чоловік, ще 4 осіб поранено.

Раніше ми повідомляли, що минулого тижня в різних містах України трапилися вибухи біля будівель ТЦК. Так, 2 лютого вибух пролунав біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області, а 1 лютого - в Рівному.

Окрім того, в місті Пирятин (Полтавська область) на АЗС напали на військовослужбовця ТЦК. Це сталося, коли військовозобов'язаних супроводжували до 199 навчального центру.

СБУ теракт Кам`янець-Подільський ТЦК агент рф
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