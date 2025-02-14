Фото: СБУ

СБУ в різних областях викрила "фанатів РФ". Зокрема, одна з таких "спілок" закликала людей захопити владу в Україні

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

На Чернігівщині затримано керівника однієї з течій фейкового "народовладдя". Також правоохоронці викрили "філії" прокремлівського осередку на Черкащині та Одещині.

Підозрювані не визнавали українську державність, органи та чинне законодавство. Крім того, вони закликали чоловіків призовного віку ухилятися від мобілізації.

"Фанати РФ" пропонували чоловікам вступати до їхнього так званого "силового полку народовладдя". Вони обіцяли їм "армійський однострій та звання". І про цей прокремлівський осередок вони заявили публічно: організатори створили свій сайт, а в соцмережах вони публікували ворожий контент.

Також на Волині викрили місцевого жителя, який намагався створити в Луцьку проросійські "органи самоврядування". В інтернеті він публікував відео, де закликав захопити владу в Україні.

Наразі всі затриманні перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали "фаната РФ". Чоловік сам став переселенцем через обстріли російської армії. Попри це в соціальних мережах він називав українців "нацистами", а також казав, що російські військові - це "освободители".