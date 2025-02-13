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У суді обрали запобіжний захід для Дмитра Козюри. Його підозрюють у співпраці з російською ФСБ. При цьому сам він на засіданні визнав свою првовину

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Суд обрав запобіжний захід керівнику антитерористичного центру СБУ. Він буде знаходитися під вартою до 11 квітня. Під час судового засідання Дмитро Козюра визнав свою провину.

Він розповів на засіданні, що в СБУ він працює з 2012 року. При цьому його підозрюють у співпраці з російською розвідкою з 2018 року. Прокурор також повідомив, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав ФСБ інформацію щодо наслідків ракетних обстрілів. Крім того, зафіксували передачу інформації з державною таємницею.

Адвокат запросив домашній арешт, бо Козюра співпрацює зі слідством. В результаті Суд все ж обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою до 11 квітня.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про затримання зрадника з СБУ. Виявилося, що на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБУ. У затриманні брав участь голова Служби Василь Малюк. Він напряму доповідав президенту Володимиру Зеленському про всі етапи спецоперації.

Згодом у ЗМІ з'явилися деталі про топ-зрадника зі Служби безпеки. Зокрема, зазначалося, що завдяки службі в центральному апараті Козюра міг збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.