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СБУ затримала агентку рф, яка готувала теракт проти українських правоохоронців у Житомирі 19 січня цього року

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Нагадаємо, тоді СБУ затримала двох російських агентів на спробі підриву наряду поліції, що мав прибути за викликом на 102.

Наразі затримали фігурантку, яка на замовлення росіян виготовила два саморобні вибухівки, якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських.

Зловмисницею виявилась 16-річна місцева жителька, яку в Телеграм-каналі завербував російський спецслужбіст. За його інструкцією дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під’єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

Згодом за цими координатами двоє терористів забрали СВП і намагались підірвати українських правоохоронців.

Після попередження теракту фігурантка "залягла на дно", переховуючись за адресами своїх родичів. Контррозвідка СБУ встановила її місцеперебування і затримала у Бердичівському районі.

Встановлено, що коли фігурантка переховувалась від правосуддя, вона отримала додаткові замовлення з рф на виготовлення нових СВП.

Під час обшуків за місцями перебування затриманої вилучили компоненти для вибухівок, "змінні" сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів.

Фігурантці повідомили про підозру, вона перебуває під вартою.

Дівчині загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому російський агент готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони.