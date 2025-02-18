В Киевской области агент РФ "сливал" данные об эксосужденных военных

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СБУ и ДБР задержали в Киевской области агента РФ, который "сливал" ФСБ данные об эксосужденных, воюющих за Украину

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Предателем оказался завербованный ФСБ руководитель отделения социально-воспитательной и психологической работы одной из исправительных колоний столичного региона.

Фигурант "сливал" оккупантам информацию о бывших заключенных, воюющих в рядах штурмовых подразделений Сил обороны на передовой.

Больше всего врага интересовали персональные данные о лицах, осужденных, дать их освобождение от наказания, а также названия воинских частей, где они выполняют боевые задания.

Рашисты планировали использовать эту информацию для установления локаций сил обороны и попыток вербовки украинских воинов.

Чтобы получить разведданные, агент использовал свой доступ к служебной документации, которая касалась личных сведений о бывших заключенных, их характеристиках и дальнейшем распределении на фронт.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем", когда он пытался отправить агентурный "отчет" в ФСБ.

Во время обысков у задержанного изъято пять мобильных телефонов и "сменные" сим-карты, которые он использовал для конспиративной связи со своим российским куратором.

По данным следствия, в обмен на сотрудничество оккупанты обещали своему агенту "эвакуацию" в временно оккупированный Луганск, откуда он приехал на Киевщину в 2014 году.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе задержали предателя из СБУ . Оказалось, что на враге работал руководитель Штаба Антитеррористического центра Службы безопасности Дмитрий Козюр.

Суд избрал ему меру пресечения - наказание под стражей до 11 апреля. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

Ранее мы сообщали, что в Житомире задержали 16-летнюю российскую агентку , изготовившую взрывчатку для подрыва полиции.