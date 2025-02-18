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Тюремний строк отримала жителька Донеччини. Її завербував її син, після чого вона передавала ворогу інформацію про українських військових

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили жінку з Костянтинівки. Відомо, що її дистанційно завербував її син, який є бойовиком окупаційних угрупувань РФ. За його інструкціями вона шпигувала за локаціями зосередження особового складу та техніки українських захисників на Краматорському напрямку.

"Також ворога цікавили координати бойових позицій реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів у районі Часового Яру. Зібрані розвіддані інформаторка месенджером передавала своєму синові у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей", - розповіли в СБУ.

Жінку затримали в Слов’янську, куди вона переїхала під виглядом переселенки. Для збору інформації зрадниця фотографувала локації українських військових. Суд призначив їй 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в Херсоні викрили зрадника. Спочатку 55-річного чоловіка затримали через наркотики. Проте згодом виявилося, що він має друга, який воює в складі армії РФ проти України. Своєму "товаришу" житель Херсонщини передавав дані про пересування українських захисників.