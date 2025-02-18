11:36  17 лютого
Порошенко поскаржився, що не зміг купити кави на заправці через санкції
17:37  17 лютого
Закупівля граніту для Лісового кладовища: справу ексдиректора ритуальної служби передали до суду
12:00  17 лютого
Масштабна ДТП на Полтавщині: на трасі зіткнулися понад 10 авто
UA | RU
UA | RU
18 лютого 2025, 03:29

На Донеччині засудили зрадницю, яку завербував її син

18 лютого 2025, 03:29
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Тюремний строк отримала жителька Донеччини. Її завербував її син, після чого вона передавала ворогу інформацію про українських військових

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили жінку з Костянтинівки. Відомо, що її дистанційно завербував її син, який є бойовиком окупаційних угрупувань РФ. За його інструкціями вона шпигувала за локаціями зосередження особового складу та техніки українських захисників на Краматорському напрямку.

"Також ворога цікавили координати бойових позицій реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів у районі Часового Яру. Зібрані розвіддані інформаторка месенджером передавала своєму синові у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей", - розповіли в СБУ.

Жінку затримали в Слов’янську, куди вона переїхала під виглядом переселенки. Для збору інформації зрадниця фотографувала локації українських військових. Суд призначив їй 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше в Херсоні викрили зрадника. Спочатку 55-річного чоловіка затримали через наркотики. Проте згодом виявилося, що він має друга, який воює в складі армії РФ проти України. Своєму "товаришу" житель Херсонщини передавав дані про пересування українських захисників.

агент рф
Збиралися захопити Україну: в трьох різних областях викрили прокремлівські спілки, які готували переворот в Україні
14 лютого 2025, 13:41
Ностальгував за СРСР: у Харкові викрили чоловіка, який в соцмережах прославляв Леніна
13 лютого 2025, 21:43
У Житомирі затримали 16-річну російську агентку, яка виготовила вибухівку для підриву поліції
13 лютого 2025, 11:36
Всі новини »
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
Зачистка в тилу ворога: ССО знищили понад 20 російських окупантів
18 лютого 2025, 04:40
У Міноборони розповіли, скільки молоді віком 18-24 року долучилися до війська по програмі зі мільйон
18 лютого 2025, 04:29
Окупанти привласнили у Сіверськодонецьку вже понад 500 квартир, – ОВА
18 лютого 2025, 04:18
На Рівненщині затримали раніше судимого чоловіка за продаж наркотиків
18 лютого 2025, 04:05
На Кіровоградщині знешкодили бойову частину ворожого дрона вагою понад 50 кг
18 лютого 2025, 03:49
На Харківщині прикордонники знищили бронетехніку та гармати росіян
18 лютого 2025, 03:15
До Польщі за 9000 євро: на Львівщині викрили схему виїзду чоловіків за кордон
18 лютого 2025, 02:54
Жителя Київщини судитимуть за продаж рідин для куріння
18 лютого 2025, 02:29
25 км пішки та 120 тис. грн за "допомогу": на Одещині затримали групу втікачів за кордон
18 лютого 2025, 02:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Всі публікації »
Володимир Поперешнюк
Валерій Пекар
Юрій Бутусов
Всі блоги »