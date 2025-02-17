фото: dazv.gov.ua

На території Чорнобильської атомної електростанції виявлено три осередки тління, через що поновлено роботи з їх ліквідації

Про це повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 10:00 відновлено роботи з ліквідації займання.

"Зафіксовано три осередки тління. Працюють дві групи верхолазів (по чотири особи), третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", — йдеться у повідомленні.

До робіт залучено 91 особу та 18 одиниць техніки від Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Моніторинг ситуації здійснюється за допомогою безпілотних літальних апаратів із тепловізорами.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

Володимир Зеленський заявив, що атака російського безпілотника на ЧАЕС не була випадковою. За його словами, це свідомий сигнал від Кремля, здійснений у день відкриття Мюнхенської конференції з безпеки.