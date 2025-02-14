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14 лютого 2025, 09:35

Береже світ від радіації: росіяни завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕС

14 лютого 2025, 09:35
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Цієї ночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Був пошкоджений саркофаг, який береже світ від радіації

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він нагадав, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Президент констатував, що єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня РФ.

"І це терористична загроза всьому світові. Укриття на ЧАЕС було пошкоджене цим дроном. Пожежу загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві", — йдеться в повідомленні.

Президент додав, що Путін точно не готується до переговорів. За його словами, російський диктатор "готується й надалі обманювати світ".

Зеленський вкотре наголосив, що Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить.

Нагадаємо, глава Пентагону Піт Гегсет не виключає передачі Україні ядерної зброї, проте це залежить від рішення президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Чорнобильська АЕС отримала ліцензію на переробку твердих радіоактивних відходів.

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