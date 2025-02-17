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На территории Чернобыльской атомной электростанции обнаружены три очага тления, из-за чего возобновлены работы по их ликвидации

Об этом сообщило Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 возобновлены работы по ликвидации возгорания.

"Зафиксировано три очага тления. Работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения ячеек тления", — говорится в сообщении.

К работам привлечены 91 человек и 18 единиц техники от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Мониторинг ситуации осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами.

Напомним, ночью 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС . Был поврежден саркофаг.

Владимир Зеленский заявил , что атака российского беспилотника на ЧАЭС не была случайной. По его словам, это сознательный сигнал от Кремля, совершенный в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности.