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Сьогодні, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. У своєму виступі він згадав удар росіян по саркофагу ЧАЕС, заявив про необхідність створення Збройних сил Європи та наголосив, що Україна не прийме угод без своєї участі

Про це передає RegioNews із посиланням на трансляцію його виступу.

Удар по ЧАЕС

У ніч перед початком Мюнхенської конференції (14 лютого, – ред.) російський безпілотник влучив у саркофаг, що накриває зруйнований 4-й реактор Чорнобильської АЕС.

Президент під час свого виступу зазначив, що "це був модифікований безпілотник "Шахед” – російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії”.

"Його боєголовка містила щонайменше 50 кілограмів вибухівки. Ми сприймаємо це як глибоко символічний крок Росії", – сказав Зеленський.

Вступ до НАТО

Зеленський заявив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів. При цьому він назвав Путіна "найвпливовішим" членом НАТО.

"Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі стола (переговорів, – ред.)”, – заявив президент.

За його словами, нині найвпливовішим членом НАТО, схоже, є глава Кремля Володимир Путін, бо "його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО".

"І це попри те, що це українська армія зупинила Росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але Путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено”, – зазначив Зеленський.

Створення Збройних сил Європи

За словами Зеленського, влітку РФ планує відправити військових до Білорусі, нібито на навчання. Втім, ці сили можуть бути використані для нападу на котрусь із європейських країн.

"Час прийшов – Збройні сили Європи повинні бути створені. Європа повинна мати власну європейську армію. Треба створювати обʼєднані Збройні Сили Європи, щоб майбутнє Європи залежало тільки від європейців", – наголосив Зеленський.

"Ми говоримо про військові контингенти, які можуть забезпечити мир в Європі", – додав президент.

Також він вказав на те, що прямо зараз українська армія, за підтримки світової допомоги, стримує Росію.

Угоди з РФ

Під час виступу Зеленський наголосив, що Україна ніколи не прийме угод з Росією, "укладених поза нашими спинами".

"І те саме правило повинно застосовуватися і стосовно Європи. Жодних рішень про Україну без України. Жодних рішень про Європу без Європи. Все інше - це нуль. Якщо ми не допущені до переговорів про нас - ми програємо", – зауважив Зеленський.

Також він зазначив, що Путін хоче переговорів тільки між РФ та США. А далі може запросити Трампа на 9 травня в Москву на Красну площу, але не як поважного лідера, а як учасника його вистави.

Зустріч із Трампом

Зеленський зазначив, що важливо, щоб перша зустріч президента США Дональда Трампа була з українською стороною, а потім – з Володимиром Путіним.

Відповідаючи на запитання, чи є тривожним сигналом той факт, що Трамп перший дзвінок зробив Путіну, президент відповів: "Вважаю, що більш небезпечним буде, якщо перша зустріч (президента США Дональда Трампа, – ред.) буде з Путіним, а потім з Україною. Я поділився своєю позицією з президентом Трампом, що передусім ми маємо напрацювати спільне бачення”.

Він також відзначив важливість участі європейських лідерів майбутніх у переговорах.

"Я сказав, що за столом переговорів має бути також Європа. Ми бачимо наше майбутнє лише у ЄС, тож для нас це дуже важливо”, – додав президент.

Розширення Хмельницької АЕС

"Ми готуємо проєкт розширення Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, аkt й усього нашого регіону Європи", – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого заявив, що готовий вести перемовини з Володимиром Путіним лише після того, як буде готовий план завершення війни.