СБУ проводить перевірки громадян на Київщині

фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління СБУ у Києві та Київській області.

Безпекові заходи СБУ проводить разом з поліцією та Угрупованням сил і засобів оборони міста Київ.

В СБУ зазначають, що мета цих заходів - посилення контрдиверсійного захисту столиці та населених пунктів, які безпосередньо з нею межують.

У спецслужбі попередили, що в рамках заходів будуть проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів, а також перевіряти громадян, які перебувають на території проведення.

Українців попередили, що можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинула одна людина, четверо постраждалих. Також є пошкодження на Київщині.