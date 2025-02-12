фото: поліція

Внаслідок атаки росіян у ніч проти 12 лютого на Київщині є пошкодження у двох районах області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Миколи Калашника.

Для атаки ворог застосував ракети та ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона.

За попередніми даними, люди внаслідок обстрілу не постраждали. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.

Водночас відомо, що внаслідок атаки є пошкодження у двох районах області:

в Обухівському - пожежа нежитлових приміщень.

в Бориспільському - уламками збитих дронів пошкодили 9 приватних будинків та авто.

Також поліція Київщини оприлюднила фото наслідків атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Києву 12 лютого загинула людина, є постраждалі.