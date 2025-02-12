З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині: є пошкодження у двох районах
Внаслідок атаки росіян у ніч проти 12 лютого на Київщині є пошкодження у двох районах області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Миколи Калашника.
Для атаки ворог застосував ракети та ударні дрони. Працювала протиповітряна оборона.
За попередніми даними, люди внаслідок обстрілу не постраждали. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури немає.
Водночас відомо, що внаслідок атаки є пошкодження у двох районах області:
- в Обухівському - пожежа нежитлових приміщень.
- в Бориспільському - уламками збитих дронів пошкодили 9 приватних будинків та авто.
Також поліція Київщини оприлюднила фото наслідків атаки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Києву 12 лютого загинула людина, є постраждалі.
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