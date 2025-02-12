На Київщині в полі впала новітня російська крилата ракета Х-69
Мешканці Київської області помітили в полі великий підозрілий об'єкт. Він виявився новою російською ракетою, яка впала та не здетонувала
Про це передає RegioNews із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
У ході обстеження фахівці ідентифікували знахідку як новітню російську високоточну крилату ракету класу "повітря-земля" Х-69
"Сапери успішно знешкодили ракету, після чого її було вилучено та передано спеціалістам для подальшого вивчення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби.
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