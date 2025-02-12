У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару
Кількість постраждалих внаслідок атаки балістичними ракетами по Києву вранці 12 лютого зросла до чотирьох. Також відомо про одного загиблого
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.
Як зазначається у повідомленні, в Оболонському районі внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо людей постраждали, зокрема одна дитина.
Також повідомляється, що в частково зруйнованій внаслідок удару офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.
Поліція оприлюднила додаткові фото наслідків обстрілу у Києві.
Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста.
З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині
З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині: є пошкодження у двох районахВсі новини »
12 лютого 2025, 07:19Удар балістикою по Києву: дані про постраждалих та фото наслідків
12 лютого 2025, 07:04
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На Одещині з'являться п'ять реабілітаційних центрів для постраждалих від війни
12 лютого 2025, 07:50Масові обшуки: окупанти посилили перевірки жителів на ТОТ
12 лютого 2025, 07:47На Запоріжжі прикордонники ефектно уразили укриття разом з окупантами
12 лютого 2025, 07:45Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"
12 лютого 2025, 07:30З'явилися фото наслідків нічної атаки ворога на Київщині: є пошкодження у двох районах
12 лютого 2025, 07:19Удар балістикою по Києву: дані про постраждалих та фото наслідків
12 лютого 2025, 07:04Нагодує всіх: Сили оборони отримали нову польову кухню "Марічка"
12 лютого 2025, 07:00Удар по позиціях: прикордонники знищили техніку та склади боєкомплекту окупантів на Донеччині
12 лютого 2025, 06:41На Сумщині виявили невідомий російський дрон без бойової частини
12 лютого 2025, 06:14
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі блоги »