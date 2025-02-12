У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару

фото: поліція

Кількість постраждалих внаслідок атаки балістичними ракетами по Києву вранці 12 лютого зросла до чотирьох. Також відомо про одного загиблого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Як зазначається у повідомленні, в Оболонському районі внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо людей постраждали, зокрема одна дитина.

Також повідомляється, що в частково зруйнованій внаслідок удару офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу.

Поліція оприлюднила додаткові фото наслідків обстрілу у Києві.

Нагадаємо, російські війська вранці 12 лютого завдали удару по Києву балістичними ракетами. Внаслідок атаки виникли пожежі у трьох районах міста.

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