фото: поліція

Внаслідок ракетного удару по Києву під ранок 12 лютого у Києві загинула людина. У декількох районах міста виникли пожежі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС та інформацію від міського голови Києва Віталія Кличка.

Зокрема, відомо, що в Оболонському районі загинула людина. Також троє людей постраждали, двох із них медики госпіталізували. Серед постраждалих - 9-річна дівчинка.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетної атаки виникли пожежі у трьох районах столиці - Оболонському, Святошинському та Голосіївському.

В Оболонському районі - зруйновані дві офісні будівлі, в одній із них виникла пожежа.

В Святошинському районі - загоряння на даху багатоповерхівки.

У Голосіївському районі - загоряння у двоповерховій складській будівлі, рятувальники працюють на місці пожежі.

У ДСНС також оприлюднили фото з місць пожеж.

Зазначимо, росіяни завдали удару балістичними ракетами по Києву близько 5 години ранку 12 лютого. У місті пролунало не менше десятка вибухів.

Нагадаємо, увечері 11 лютого російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок ракетного обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.