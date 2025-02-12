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12 февраля 2025, 10:32

СБУ проводит проверки граждан в Киевской области

12 февраля 2025, 10:32
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в Бучанском районе Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление СБУ в Киеве и в Киевской области.

Мероприятия по безопасности СБУ проводит вместе с полицией и Группировкой сил и средств обороны Киева.

В СБУ отмечают, что цель этих мер - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, непосредственно с ней граничащих.

В спецслужбе предупредили, что в рамках мероприятий будут проводить осмотр территории и отдельных помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверять граждан, находящихся на территории проведения.

Украинцев предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших. Также есть повреждения в Киевской области.

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