СБУ проводит проверки граждан в Киевской области

фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление СБУ в Киеве и в Киевской области.

Мероприятия по безопасности СБУ проводит вместе с полицией и Группировкой сил и средств обороны Киева.

В СБУ отмечают, что цель этих мер - усиление контрдиверсионной защиты столицы и населенных пунктов, непосредственно с ней граничащих.

В спецслужбе предупредили, что в рамках мероприятий будут проводить осмотр территории и отдельных помещений с целью выявления запрещенных к обращению предметов, а также проверять граждан, находящихся на территории проведения.

Украинцев предупредили, что возможны ограничения прохода и проезда по улицам отдельных населенных пунктов, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

Напомним, российские войска утром 12 февраля нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один человек, четверо пострадавших. Также есть повреждения в Киевской области.