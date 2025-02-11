06:11  11 лютого
Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку російський "Сонцепьок"
06:42  11 лютого
На Київщині у лісосмузі знайшли частину російської касетної авіабомби
01:08  11 лютого
У Тернополі після кесаревого розтину помер новонароджений хлопчик: поліція веде розслідування
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2025, 20:40

В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка

11 лютого 2025, 20:40
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Працівники Служби безпеки та Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. У різних регіонах України правоохоронці затримали чотирьох організаторів оборудок

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, за хабарі від 3 до 20 тисяч доларів США організатори "схем" оформлювали ухилянтам підроблені документи або переправляли їх за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Відомо, що в Києві "на гарячому" затримали громадянку Росії, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів.

Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка – зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася вигаданим ім’ям.

За даними СБУ, раніше росіянка вже притягалась раніше до кримінальної відповідальності за викрадення людей та шахрайство.

На Львівщині підозру отримав 32-річний місцевий мешканець, який пропонував потенційним призовникам втекти за кордон "в обхід" пунктів пропуску.

Зловмисник запевняв своїх клієнтів, що за межами України їх зустріне його спільник, який допоможе ухилянтам "легалізуватися" в країнах ЄС.

У Полтавській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який вирішив підзаробити на "торгівлі" фіктивними медичними довідками про інвалідність.

Для підробки документів фігурант використовував особисті зв’язки серед лікарів.

У Тернополі військова контррозвідка СБУ затримала місцевого ділка, який за допомогою спільників у ТЦК "списував" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

Усім затриманим фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів.

"Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Черкащині викрили "продавців довідок" для ухилянтів. Двоє місцевих жителів пропонували чоловікам призовного віку фейкові довідки про хвороби, ті могли отримати статус "непридатних до військової служби". За свої "послуги" зловмисники брали з клієнтів до 8 тисяч доларів США.

ухилянти ухилення від мобілізації СБУ затримання підозра довідка Нацполіція
Суд виніс вирок жителю Волині, який за гроші реєстрував на чоловіків чужих дітей
11 лютого 2025, 18:23
На Вінниччині чоловік допоміг ухилянту за 16 тисяч доларів
11 лютого 2025, 01:20
На Закарпатті затримали працівника ТЦК, який за 3000-4000 доларів допомагав чоловікам втекти
10 лютого 2025, 17:52
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
Міноборони запустило новий формат добровільної служби для юнаків віком до 25 років: деталі
11 лютого 2025, 21:15
В Укргідрометцентрі попередили, чи буде в Україні пилова буря найближчі дні
11 лютого 2025, 21:03
Власниця найбільших грудей в Україні розповіла, скільки грошей їй приносить Onlyfans
11 лютого 2025, 20:45
Евакуація в повній темряві: поліцейські показали, як вони евакуювали пенсіонерок з Херсонщини
11 лютого 2025, 20:26
Зеленський відповів на критику щодо покупки російських реакторів для Хмельницької АЕС
11 лютого 2025, 20:21
Інститут нацпам'яті пропонує змінити символіку міста Кропивницький
11 лютого 2025, 20:06
Україна врятувала з російської окупації ще чотирьох дітей
11 лютого 2025, 20:00
"Правди ніх*ра не почув": відомий ведучий розкритикував інтерв'ю Потапа росіянину Дудю
11 лютого 2025, 19:40
На Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці
11 лютого 2025, 19:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »