В Україні ліквідували нові "схеми для ухилянтів": серед організаторів – росіянка, яка видавала себе за чоловіка

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Працівники Служби безпеки та Національної поліції ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації. У різних регіонах України правоохоронці затримали чотирьох організаторів оборудок

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, за хабарі від 3 до 20 тисяч доларів США організатори "схем" оформлювали ухилянтам підроблені документи або переправляли їх за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Відомо, що в Києві "на гарячому" затримали громадянку Росії, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів.

Для конспірації фігурантка діяла під виглядом чоловіка – зробила коротку зачіску, вдягала чоловічий одяг та представлялася вигаданим ім’ям.

За даними СБУ, раніше росіянка вже притягалась раніше до кримінальної відповідальності за викрадення людей та шахрайство.

На Львівщині підозру отримав 32-річний місцевий мешканець, який пропонував потенційним призовникам втекти за кордон "в обхід" пунктів пропуску.

Зловмисник запевняв своїх клієнтів, що за межами України їх зустріне його спільник, який допоможе ухилянтам "легалізуватися" в країнах ЄС.

У Полтавській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який вирішив підзаробити на "торгівлі" фіктивними медичними довідками про інвалідність.

Для підробки документів фігурант використовував особисті зв’язки серед лікарів.

У Тернополі військова контррозвідка СБУ затримала місцевого ділка, який за допомогою спільників у ТЦК "списував" ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

Усім затриманим фігурантам повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів.

"Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Черкащині викрили "продавців довідок" для ухилянтів. Двоє місцевих жителів пропонували чоловікам призовного віку фейкові довідки про хвороби, ті могли отримати статус "непридатних до військової служби". За свої "послуги" зловмисники брали з клієнтів до 8 тисяч доларів США.