На Київщині під кригою виявили тіло людини

фото: ДСНС України у Київській області

Трагічна подія сталася вранці 11 лютого в селі Жуківці Обухівського району. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

Близько 10:20 очевидці поінформували надзвичайників, що на місцевому ставку людина провалилася під лід. Рятувальники оперативно прибули на вказане місце та виявили потопельника під водою.

"О 14:00 тіло загиблого чоловіка 1960 р. н. було піднято на поверхню", — йдеться в повідомленні.

Наразі компетентні органи встановлюють обставини трагедії.

Раніше повідомлялося, що в Чернівцях рятувальники дістали тіло чоловіка з місцевого озера. Загиблий провалився під кригу.