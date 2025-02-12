На Київщині під кригою виявили тіло людини
Трагічна подія сталася вранці 11 лютого в селі Жуківці Обухівського району. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Близько 10:20 очевидці поінформували надзвичайників, що на місцевому ставку людина провалилася під лід. Рятувальники оперативно прибули на вказане місце та виявили потопельника під водою.
"О 14:00 тіло загиблого чоловіка 1960 р. н. було піднято на поверхню", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що в Чернівцях рятувальники дістали тіло чоловіка з місцевого озера. Загиблий провалився під кригу.
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