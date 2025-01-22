Провалився під кригу: у Чернівцях рятувальники шукали в озері тіло чоловіка
У Чернівцях рятувальники дістали тіло чоловіка з місцевого озера
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Ввечері 20 січня чоловік вийшов на озеро та провалився під кригу. Очевидці викликали рятувальників.
Надзвичайники поверхнево оглянули водойму та виявили верхній одяг і взуття. Через темну пору доби пошукові роботи були призупинені.
Вранці 21 січня рятувальники спільно з правоохоронцями продовжили пошуки. Близько 09:40 в озері виявили тіло чоловіка, орієнтовно 40 років. Його доправили до берега та передали поліції для з’ясування особи та обставин події.
Нагадаємо, ввечері 19 січня на Одещині підлітки застрягли на кризі посеред ставка. Їм допомогли рятувальники.
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