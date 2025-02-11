На Донеччині врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці

фото: ДСНС України у Донецькій області

На водоймі у селі Іллінівка Краматорського району лебеді примерзли до криги. Диких птахів врятували надзвичайники

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС України у Донецькій області.

Місцеві мешканці побачили двох лебедів на водоймі й одразу викликали надзвичайників.

"Рятувальники миттєво вирушили на допомогу! Використовуючи надувний човен та спеціальне обладнання, вони звільнили пернатих із пастки та випустили їх на волю", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно під завалами багатоповерхівки в Сумах, по якій вдарили російські окупанти, знайшли живого котика.