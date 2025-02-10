На Київщині затримали серійного убивцю

фото: Національна поліція

Поліцейські Київщини розшукали засудженого зловмисника, який втік зі спеціалізованого лікувального закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Як повідомили у поліції, 29-річний чоловік втік із лікувального закладу, де відбував покарання згідно ухвали суду за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Правоохоронці затримали його та повернули до спеціалізованої медустанови.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за втечу із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Йдеться про Захара Новака. За даним столичних пабліків, чоловік скоїв низку жорстоких убивств без будь-якої очевидної причини, перш ніж був затриманий.

Нагадаємо, в Чернігові чоловік напав на працівника ТЦК. Він розпилив в обличчя співробітнику центру комплектування перцевий балончик.