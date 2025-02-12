На Киевщине под льдом обнаружили тело человека
Трагическое событие случилось утром 11 февраля в селе Жуковцы Обуховского района. Тело утопленника из водоема достали спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.
Около 10:20 очевидцы проинформировали чрезвычайников, что на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели оперативно прибыли на указанное место и обнаружили утопленника под водой.
"В 14:00 тело погибшего мужчины 1960 г. р. было поднято на поверхность", - говорится в сообщении.
В настоящее время компетентные органы устанавливают обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Черновцах спасатели получили тело мужчины из местного озера. Погибший провалился под лед.
В Донецкой области спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушкеВсе новости »
11 февраля 2025, 19:37В январе 46 украинцев отравились угарным газом: один человек умер
11 февраля 2025, 12:48В Киевской области задержали серийного убийцу
10 февраля 2025, 17:03
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Удар по позициям: пограничники уничтожили технику и склады боекомплекта оккупантов на Донетчине
12 февраля 2025, 06:41В Сумской области обнаружили неизвестный российский дрон без боевой части
12 февраля 2025, 06:14В Киевской области произошел пожар в мебельном цехе
12 февраля 2025, 05:47На Кировоградщинет делок продавал уклонистам фиктивные справки за $20 тысяч
12 февраля 2025, 04:43В Ровенской области вынесли приговор мужчине, который жестоко убил знакомого
12 февраля 2025, 04:12На Луганщине "Шквал" насыпал дронами-камикадзе по позициям россиян
12 февраля 2025, 03:50Во Львовской области разоблачили подпольный покер-клуб
12 февраля 2025, 03:22В Днепре мужчина набросился на собственную жену с ножом
12 февраля 2025, 03:05Разведчики уничтожили военную технику и более 40 российских пехотинцев
12 февраля 2025, 02:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все блоги »