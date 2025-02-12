фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Трагическое событие случилось утром 11 февраля в селе Жуковцы Обуховского района. Тело утопленника из водоема достали спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Около 10:20 очевидцы проинформировали чрезвычайников, что на местной ставке человек провалился под лед. Спасатели оперативно прибыли на указанное место и обнаружили утопленника под водой.

"В 14:00 тело погибшего мужчины 1960 г. р. было поднято на поверхность", - говорится в сообщении.

В настоящее время компетентные органы устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Черновцах спасатели получили тело мужчины из местного озера. Погибший провалился под лед.