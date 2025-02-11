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11 лютого 2025, 12:48

У січні 46 українців отруїлися чадним газом: одна людина померла

11 лютого 2025, 12:48
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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В Україні збільшилась кількість випадків отруєння людей чадним газом і продуктами горіння

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що в січні 2025 року кількість випадків зросла до 46, з яких 20 отруєнь — серед дітей. Одна людина загинула, решта отримали необхідну меддопомогу та пройшли лікування.

Найбільше випадків отруєння чадним газом зафіксували у Чернівецькій та Львівській областях.

У МОЗ пояснюють, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

Основні симптоми отруєння чадним газом:

  • головний біль,
  • нудота,
  • прискорене дихання,
  • слабкість,
  • відчуття втоми і запаморочення.

Якщо ви підозрюєте у себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс.

Викличте рятувальників за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.

Нагадаємо, в Ужгороді троє дівчат отруїлися чадним газом під час приготування вечері.

чадний газ отруєння лікарня міністерство охорони здоров'я рятувальники
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