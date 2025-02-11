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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що в січні 2025 року кількість випадків зросла до 46, з яких 20 отруєнь — серед дітей. Одна людина загинула, решта отримали необхідну меддопомогу та пройшли лікування.

Найбільше випадків отруєння чадним газом зафіксували у Чернівецькій та Львівській областях.

У МОЗ пояснюють, що чадний газ не має кольору, запаху чи смаку. Саме тому іноді його називають "тихим убивцею". Без спеціальних детекторів його неможливо визначити, але він може бути смертельним і впливає на організм людини навіть у невеликих концентраціях.

Основні симптоми отруєння чадним газом:

головний біль,

нудота,

прискорене дихання,

слабкість,

відчуття втоми і запаморочення.

Якщо ви підозрюєте у себе отруєння чадним газом, вимкніть усі прилади, крім електричних, та відкрийте вікна. Вийдіть або винесіть потерпілого на свіже повітря, покладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс.

Викличте рятувальників за номером 101 або 112, аварійну газову службу за номером 104 та швидку допомогу за номером 103.

Нагадаємо, в Ужгороді троє дівчат отруїлися чадним газом під час приготування вечері.