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29 липня 2020, 21:39

У Київській облраді створили депутатську групу на підтримку Володимира Зеленського

29 липня 2020, 21:39
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До складу групи увійшло 12 депутатів
До складу групи увійшло 12 депутатів
Фото: Facebook
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У Київській обласній раді створено депутатську групу "За демократичні ініціативи президента України Володимира Зеленського".

Фото документа про створення групи на своїй сторінці у Facebook оприлюднив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, пише Regionews.

Вибори ще не розпочалися, а у Київській облраді вже формуються сили, що підтримують президента. Депутати довго думали, але все-таки зробили правильний вибір", - написав Дубінський.

До складу депутатської групи увійшли 12 депутатів облради: дев'ять із них до цього були членами фракції Радикальної партії Олега Ляшка, один - колишній член фракції "Самопоміч" і два позафракційних депутати.

Выборы еще не начались, а в Киевском облсовете уже формируются силы, поддерживающие Президента. Депутаты долго думали,...

Опубліковано Александром Дубинским Середа, 29 липня 2020 р.

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Київська область облрада депутат Володимир Зеленський президент Дубінський Олександр
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