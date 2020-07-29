В Киевском облсовете создали депутатскую группу в поддержку Владимира Зеленского

В состав группы вошло 12 депутатов

В состав группы вошло 12 депутатов

Фото: Facebook

Фото документа о создании группы на своей странице в Facebook обнародовал народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, пишет Regionews.

Выборы еще не начались, а в Киевском облсовете уже формируются силы, которые поддерживают президента. Депутаты долго думали, но все-таки сделали правильный выбор", - написал Дубинский.

В состав депутатской группы вошли 12 депутатов облсовета: дев'пять из них до этого были членами фракции Радикальной партии Олега Ляшко, один - бывший член фракции "Самопомощь" и два внефракционных депутата.

Выборы еще не начались, а в Киевском облсовете уже формируются силы, поддерживающие Президента. Депутаты долго думали,... Опубликовано Александром Дубинским Среда, 29 июля 2020 г.

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